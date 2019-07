Hoogste percentage hoog opgeleiden woont in Vught

Ruim drie op de tien Nederlanders is hoogopgeleid, maar het aandeel hoogopgeleiden verschilt sterk per gemeente, Utrecht is de enige gemeente waar hoogopgeleiden in de meerderheid zijn. Het aandeel hoogopgeleiden is de afgelopen jaren licht gestegen van 28 procent in 2014 tot zo’n 31 procent vorig jaar. Alleen in de gemeente Utrecht heeft ruim de helft van de inwoners een hbo- of wo-diploma op zak.