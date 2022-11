Hoogtepunt voor Zionsburg van Ewald Marggraff; afgebrand Vughts landhuis heeft weer een toren

FC Den Bosch haakt af in periode­strijd met thuisneder­laag tegen VVV

Het was aanhaken of afhaken voor FC Den Bosch zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Het werd het laatste, zowel in de strijd om de tweede periodetitel als bij het linkerrijtje van de ranglijst.

