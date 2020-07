Horeca-baas Jan van Son verwacht ‘leuke omzet’ op de Parade: ’Het is vooral fijn om gasten terug te zien’

Feestje bouwen

De bedrijven die op het terras hun gasten mogen ontvangen betalen het eigen personeel en de kostprijs van wat er wordt geserveerd. Verder gaat een ‘kleine vergoeding’ naar de organisatie. Van Son verwacht ‘een leuke omzet te draaien’. Maar hij is vooral blij om zijn ‘oude’ gasten weer te zien. ,,Die heb ik sinds de sluiting in maart niet meer gezien. Veel horecabedrijven zijn heropend. Maar voor mijn bedrijven is dat onmogelijk. De gasten verwachten daar een feestje te kunnen bouwen. Maar dat is onmogelijk met de coronaregels.’’