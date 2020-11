Horeca dicht? Geen probleem voor 9-jarige Luuk! Bosschenaar bouwt eigen ‘Oetelbar’

Bonus van 300 euro voor Bossche boa’s, maar voorstel leidt ook tot irritatie

10 november DEN BOSCH - Een bonus van 300 euro, ook de boa’s in Den Bosch krijgen deze de volgende maand op hun rekening bijgeschreven. Geen enkele partij in de Bossche gemeenteraad was dinsdagavond tegen het voorstel van 50PLUS.