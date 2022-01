Horeca eist ‘harde openingsdatum’: ‘Actiebereidheid zal groot zijn in Den Bosch’

Video Slachtof­fer woningover­val in Nuland loopt schedel­frac­tuur op: ‘bankmede­wer­kers’ gebruikten zelfs bijtende vloeistof

NULAND - In de nacht van maandag op dinsdag is een woning aan de Sikkel in Nuland overvallen. Twee mannen, die zich voordeden als bankmedewerkers, drongen het huis van een echtpaar binnen en hebben met een bijtende vloeistof gespoten. De bewoner raakte door een klap op het hoofd gewond en moest naar het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

19 januari