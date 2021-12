Horeca even open of helemaal dicht? Bossche bedrijven worstelen ermee: ‘Onzinnig om open te zijn’

Kritiek op gang van zaken De Baarzen in Vught: ‘Waarom houden we vast aan een grotere Lidl die niemand wil’

VUGHT - De herontwikkeling van de wijk De Baarzen zou hét voorbeeld moeten zijn van hoe Vught zijn inwoners in een vroeg stadium laat meedenken over plannen in hun woonomgeving. ,,Maar we scheppen verwachtingen en luisteren niet”, constateert Mike Venrooij van Gemeentebelangen. ,,Daardoor keldert het vertrouwen in de politiek.”

26 november