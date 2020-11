Horeca op vingers getikt voor wat ze (willen) doen op terrassen: ‘De gemeente is kinderachtig’

Bossche winkels maken zich klaar voor Black Friday: ‘We smeren het uit over meerdere dagen’

19 november DEN BOSCH - Het is volgende week vrijdag weer Black Friday. Voor koopjesjagers misschien wel de leukste dag van het jaar. Ook in Den Bosch gooien gooien winkels hun producten in de aanbieding. Dit ondanks de hartenkreet van vakbond FNV aan de detailhandel om dit jaar, vanwege corona, de drukke dag over te slaan.