Horeca op z’n gat, dus je moet wat: personeel en ondernemers bedenken iets anders

Deze school is ‘gewoon’ open, omdat onderwijs op afstand voor deze kwetsbare kinderen niet werkt

8 januari ROSMALEN - Thuisonderwijs is lastig zat voor leerlingen en ouders. En al helemaal als een kind een leerprobleem, achterstand of adhd heeft. En dus is de school voor speciaal onderwijs Hub Rosmalen ‘gewoon’ open. ,,Omdat we te maken hebben met kwetsbare leerlingen.’’