Horeca Rosmalen, Nuland en Vinkel: ‘Dit is bikkelharde klap voor ons’

Dilemma voor 11-11 in Oeteldonk: het lonkt, maar het knaagt ook

DEN BOSCH - De viering van 11-11 in Den Bosch is dubbel. Eindelijk weer een feestje! Maar landelijk zijn er ook weer meer dan 11.000 coronabesmettingen per dag. Een dilemma voor de burgemeester, voor de zorg en voor een deel van de feestvierders.

9 november