Horecabranche ‘bezorgd’ over alcoholverbod in strandpaviljoens: ‘Dit is tegen de afspraken’

,,Wij maken ons daar zorgen over’’, schrijft het bestuur in een brief aan het college van B en W. Het is een reactie op een verhaal in het Brabants Dagblad waarin de gemeente zegt geen horecavergunning te verlenen aan de nieuwe exploitanten van de strandpaviljoens.

Beleving van plassen

Volgens de gemeente past dat bij het ‘gezondheidsdenken’ van de gemeente. Maar volgens het bestuur staat dit haaks op de horecavisie die vorig jaar in Den Bosch is aangenomen. Daarin is te lezen dat ‘horeca kan bijdragen aan de recreatieve functie van een park of plas’. Ook is sprake van ‘groei ter ondersteuning van de verblijfsfunctie en de beleving van parken en plassen indien de doelstelling en ambitie voor het gebied dit vraagt’.

Bernard Kuenen, voorzitter van de Bossche afdeling, Helga Gerritzen, vice-voorzitter van dezelde afdeling en Roy van Veggel voorzitter van de Rosmalense afdeling vinden dat de gemeente met de beslissing ‘180 graden is gedraaid’. Zij willen weten waarom ‘zonder overleg is afgestapt van de horecavisie die we destijds samen hebben opgesteld en nog maar 1 jaar oud is?’

Toezicht

Zij willen weten hoe de gemeente er voor zorgt dat er ‘nog enig toezicht is op de terreinen nu er op geen verantwoordelijke manier alcohol verkocht kan worden’. Ook wordt gevraagd wat de gemeente zich in de toekomst voorstelt van het ‘positieve gezondheidsdenken’.

Het droogleggen was voor de PvdA, SP en VVD vorige week aanleiding op schriftelijke vragen te stellen aan het college van B en W. Zij uitten daarin kritiek op de beslissing.