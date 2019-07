Horecanieuws: Bistro De Eeterij stopt per direct

Ook zegt de zaak niet op te kunnen tegen ‘Social Deal, Groupon en andere acties die grote invloed hebben op de dalende omzetten.’ ,,Tevens konden we enkele problemen met derden niet opgelost krijgen”, schrijven eigenaren Erwin en Esther de Vogel. ,,We hebben er naar ons idee alles aan gedaan om de Eeterij te laten slagen, maar helaas: onze financieel middelen en onze energie is op.”Het restaurant bedankt vaste medewerkers en gasten.

In de horecazaak, die negen jaar aan de Brede Haven was gevestigd, was plek tot honderd personen. Op de kaart stonden vis- vlees- en grilgerechten als gamba's, spare-ribs en tournedos. Het is niet bekend of er al een nieuwe bestemming voor het pand gevonden is.