Horecanieuws: Eetbar De Stadt vult gat Het Vosken op met laagdrempelige zaak, maar wel met wow-factor

Volledig scherm Eetbar De Stadt in de Verwersstraat © De Stadt

Door Bart Gotink

De bakstenen bogen van het rijksmonument zijn nog duidelijk te zien in het pand op de hoek van de Lange Putstraat en de Verwersstaat, maar verder is de verbouwing ingrijpend geweest. Van vloer tot keuken: alles is nieuw. In de zaak is nu ruimte voor ongeveer vijftig zitplaatsen, zowel aan tafels als aan de bar, met een grote open keuken op een verhoging.

,,We zijn er voor mensen die gezelligheid zoeken. Voor iedereen die een hapje en een drankje wil, en zo de tijd even vergeet”, vertelt Van der Pennen. De gerechten op de kaart zijn dan ook ‘eenvoudig, maar wel smaakvol’, aldus de uitbater. ,,Maar er zit wel altijd een twist aan, een wow-factor. Wie een klassieke carpaccio besteld, krijgt dat bij ons bijvoorbeeld met knapperige zeewier.” En zo staat er onder meer een vegetarische bietenpasta, steak en kabeljauw op de kaart.

Voor de lunch staat er onder meer een Crispy pork Banh mi op de kaart. ,,Dat is een typisch Viëtnamees broodje met krokante buikspek. Onze kok heeft veel gereisd in Australië en Azië en neemt dan altijd een schriftje mee. Zo kunnen we iets meebrengen uit die keuken in de Stadt”, aldus Van der Pennen. Voor wie het te exotisch klinkt: er staan ook gewoon bitterballen op de kaart. Vrijdag én zaterdag zijn er tot middernacht bar & streetfood gerechtjes te krijgen bij de borrel. ,,En gewoon een kop koffie en een krantje ‘s morgens kan ook”, aldus Geurds.

Op het ‘misschien wel zonnigste terras van de stad’ is ook plek voor een man of twintig. De zaak is open van woensdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot middernacht.

