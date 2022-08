Horecanieuws: Eigenaar van Tosti Club in Paleiskwartier start zaak in Zuiderpassage

DEN BOSCH - Arnold Berg sluit in september de Tosti Club-vestiging in appartementencomplex Het Hof (Paleiskwartier). ,,Er is in coronatijd veel gebeurd, maar daar zeg ik verder liever niks over’’, zegt Berg over de sluiting. Hij vertelt liever over de nieuwe zaak die hij in oktober opent in de Zuiderpassage.