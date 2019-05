Horecanieuws: Het Viswijf - ‘een toffe viszaak zonder poespas’ - neemt plek van Italiaan La Vita Verde in

100.000 euro nodig voor overname, interieur en apparatuur

Voor de start hebben de twee, die al vier jaar het gezicht zijn van Wijn bij Stijn, nog wel geld nodig. Daarom is er een crowdfunding gestart, met als doel minimaal 100.000 euro op te halen. ,,Dat is nodig voor de overname, een nieuw interieur en nieuwe apparatuur in de keuken. Halen we meer op dan 100.000 euro en gaan we richting de 200.000 euro, dan kunnen we ook de zaal in de kelder opknappen. Daar kunnen we heel veel leuke dingen doen waar we nu geen ruimte voor hebben: feestjes, wijncursussen, proeverijen en grote gezelschappen ontvangen!”