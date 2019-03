Horecanieuws: IJssalon Australian gaat binnenkort verder als Gelati Dal Cuore, met meer smaken Italiaans ijs

Do 7 ma. IJssalon Australian is verkocht. De populaire ijszaak aan de Markt gaat binnenkort verder als Gelati Dal Cuore (ijs vanuit het hart). ‘Australian is een mooi concept, maar we gaan het ietsje mooier maken.’

Door Bart Gotink

Vanaf 1 april dragen Richard van Rijnsbergen en Ellen van Dalen de zaak over aan Nicole Vermolen. Dan start ook direct een verbouwing van het pand aan de Markt, in de hoop dat de ijssalon voor Pasen weer open kan. ,,Het interieur wordt nieuw en fris", vertelt Nicole Vermolen. ,,Zodat er meer ruimte is voor nieuwe producten."

Volledig scherm Australian op de Markt © Bart Gotink/BD

Hardlopende smaken ijs blijven

Vermolen wil straks namelijk veel meer producten gaan verkopen. Zo komen er onder meer meer dan dertig smaken Italiaans ijs in een halfronde vitrine. ,,Daarnaast willen we ook ijskoffie, softijs en cookie Dough gaan verkopen", zegt Vermolen. Ook komt er ruimte voor frozen yoghurt, met verschillende toppings. Maar niemand hoeft te vrezen dat het ijs van Australian verdwijnt. ,,Dat is natuurlijk gewoon hartstikke goed ijs", vertelt Vermolen. En dus blijvende hardlopende smaken van Australian ook gewoon in het assortiment.

En dan komt er ook nog een apart winterassortiment in de zaak, vertelt Vermolen. Daarbij zal het vooral gaan om chocoladebonbons, -truffels, -cadeauartikelen en macarons. ,,We mikken in de wintermaanden meer op het pattiseriedeel. Een vers kopje Italiaanse koffie met een taartje of gebak. Verder willen we in de wintermaanden ijstaarten, verse Luikse wafels en crêpes gaan verkopen.”

‘Dat zou een mooi punt zijn’

Vermolen wist gelijk dat ze een zaak wilde beginnen, toen ze hoorde dat de ijssalon beschikbaar was. ,,Het is het hart van het centrum, één van de eerste plekken die je ziet als je de stad inloopt. Ik heb jaren geleden al eens gezegd: als ik ooit iets in Den Bosch wil beginnen, dan zou dat een mooi punt zijn.” De naam Gelati Dal Cuore (ijs vanuit het hart) verwijst daar ook naar. ,,Naast dat het ijs natuurlijk ook uit het hart komt.”

Australian gaat vanaf 1 april dicht. ,,Eerst gaan we vooral intern verbouwen, en de buitenkant schilderen. Dan kunnen we voor pasen weer open. We willen ook nieuwe puien, maar dat zal allemaal nog door welstand moeten worden goedgekeurd. Ik vermoed dus dat dat pas volgende winter gaat gebeuren.”