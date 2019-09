Horecanieuws: koffiebar Fortin vestigt zich in pand van Fagel Cuisinier

De hoofdmoot is - uiteraard - koffie, uiteenlopend van Ristretto tot en met een Dirty chai latte. Daarnaast zal er gebak te krijgen zijn in de nieuwe zaak. ,,We mikken met de opening op de tweede week van oktober", vertelt Muetsers.

Fagel Cuisinier sloot een kleine twee maanden geleden. ,,. Er was al snel veel belangstelling voor de kant-en-klare Bourgondische maaltijden die ik bereidde", vertelde uitbater Marcel Fagel toen. ,,Vooral aan carnaval bewaar ik goede herinneringen. In een geweldige sfeer was het razend druk. We stonden dan met zijn achten. Maar de concurrentie in deze branche is inmiddels moordend. Het is steeds moeilijker om mensen te verleiden juist in jouw zaak exclusieve producten en gerechten te kopen. Supermarkten hebben tegenwoordig een assortiment waar veel mensen voor kiezen. Daar valt door ons niet tegenop te boksen.’’