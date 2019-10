Horecanieuws: Laatste homokroeg Janika gaat deels verder als eetcafé: ‘Homoleven in Den Bosch is dood’

Do 10 okt. De enige homokroeg in Den Bosch beperkt het homocafé vooral tot het weekend, want dan draait de zaak nog goed. Doordeweeks gaat café Janika aan de Zuid-Willemsvaart het proberen als eetcafé Parkzicht.

Door Bart Gotink

Het mag vrijdag dan coming-out day zijn, de laatste homokroeg in de stad trekt zich enigszins terug. Janika van Gulik runt al enkele jaren gay-café Gulik aan de Zuid-Willemsvaart. ,,De weekenden lopen daar best goed", zegt hij. ,,Maar doordeweeks is het niks. Het homoleven in de stad is helemaal dood", vertelt hij. De laatste andere homo-kroeg, Kabberdoes aan de Sint-Josephstraat, sloot begin 2017 al de deuren.

Volledig scherm Eetcafé Parkzicht © Martijn van der Zande

De oorzaak daarvan zoekt hij het feit dat zijn kroeg geen nachtvergunning krijgt, waarmee hij bijvoorbeeld in het weekend om twee uur dicht moet, in plaats van om vier uur. ,,Het is momenteel voor het eerst sinds 50 jaar dat er geen homokroeg met een nachtvergunning is. De gaycommunity gaat daarom vooral naar Eindhoven en Tilburg, waar ze wel tot vier uur open mogen. In 20 minuten ben je in die steden en het stappen begint nou eenmaal niet voor elf uur.”

‘Weekend gewoon Janika’