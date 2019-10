Horecanieuws: Met Poké Perfect komen de Poké Bowls naar Den Bosch

Volledig scherm Impressie van Poké Perfect © Poké Perfect

Kristel Schulte gaat het restaurant in Den Bosch uitbaten, mede omdat er in Den Bosch nog geen zaak zit gespecialiseerd in het gerecht. Poké bowl is een gerecht dat is komen overwaaien uit Hawaï. ,,Gasten kunnen straks zelf hun bowls samenstellen", vertelt Schulte. ,,Dat begint bij de basis, bijvoorbeeld sushirijst of quinoa. Daarna kan gekozen worden uit vis, vlees of vegetarisch, groente, saus en een topping zoals noten.” Dat wordt geserveerd in een ronde schaal.

‘Levensstijl van mensen verandert’

Er zijn in de stad wel restaurants die Poké bowls aanbieden. Schulte: ,,Maar dan gaat het bijvoorbeeld om sushirestaurants die ook een bowl op de kaart hebben staan. Er zijn geen restaurants die zich hier specifiek op richten.” Zelf heeft ze juist ‘veel vertrouwen’ in het concept. ,,De levensstijl van mensen verandert, mensen willen gezonder eten en willen dat ook in restaurants kunnen afhalen of laten bezorgen", vertelt Schulte.

Poké Perfect vestigt zich naast restaurant Meat, in een pand waar voorheen een nagelsalon zat. Binnen komen wel enkele zitplaatsen, zegt Schulte. Het is de zevende vestiging van de formule. Het concept is drie jaar geleden meegenomen uit Amerika door twee Amsterdammers. ,,Zelf runnen zij nu enkele vestigingen in Amsterdam. Daar zijn ook een paar franchisers actief, net als in Utrecht", vertelt Schulte.

