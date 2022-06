Horecanieuws. Test met statiegeldbekers tijdens Jazz in Duketown geslaagd: ‘Het is mega goed bevallen’

Boekenwur­men kunnen hart ophalen in Brabanthal­len

DEN BOSCH - De door corona uitgestelde boekenbeurs van de Vincentiusvereniging is dit pinksterweekend in de Brabanthallen in Den Bosch. In de Kempenhal staan meer dan honderd kramen opgesteld, waar 100.000 boeken, lp’s en cd’s worden aangeboden.

4 juni