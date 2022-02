Horecavergunnning Bossche zaken terecht ingetrokken. Verboden striptease was de druppel

In maart 2020 trok de burgemeester de horecavergunningen in. Directe aanleiding was een striptease-act die in december 2019 plaatsvond in de Carrousel. Volgens de burgemeester had de eigenaar daarvoor een evenementenvergunning moeten aanvragen. Bovendien zou op een filmpje te zien zijn dat de striptease-act veel verder ging dan alleen het uittrekken van de kleding. Dit was – na onder andere eerdere veroordelingen – de druppel voor de burgemeester.