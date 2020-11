Horecavrouw Laura staat nu ter ondersteuning aan het ziekenhuisbed: ‘Iedere dag een fijn gevoel’

Veelzeggend antwoord. Op de vraag of ze gespannen zit te wachten op dé dag dat de horeca weer open mag, rolt een eerlijk ‘nee’ over haar lippen. Vervolgens haast Laura Sweens (51) zich te zeggen dat ze cafe ’t Huukske in Liempde met liefde en plezier uitbaat. Maar het werk in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch is niets minder dan een late roeping. ,,Wat ik ga doen als corona voorbij is? Ik weet het niet. Ik doe dit heel graag.”