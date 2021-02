Horecazaak KASerne gaat open met nieuwe opzet: ‘Het wordt laagdrempeliger’

HORECADEN BOSCH - Na een langdurige sluiting wordt hotel/restaurant KASerne in de Bossche Willemspoort nieuw leven ingeblazen. ,,Het wordt laagdrempeliger dan het was.’’ Dat zegt Peet Hofmans die het bedrijf gaat exploiteren met Jan Witmer, die jarenlang eigenaar was van brasserie Pavlov aan de Bossche Kerkstraat.

Hofmans nam in 2016 het initiatief voor hotel-restaurant De KASerne. Twee jaar later vertrok hij daar ‘met pijn in het hart’. ,,Want het is toch je kindje’’, zei hij daarover in het Brabants Dagblad.

Ontmoetingsplaats

De zaak werd voortgezet door anderen die uiteindelijk afstevenden op een faillissement. Volgens bewindvoerder Maarten van Ingen draaide het bedrijf al geruime tijd met verlies. De exploitatie van het hotel, acht kamers en een suite, liep volgens de curator ‘behoorlijk goed’. Dat zou niet het geval zijn geweest bij de rest van de horeca: het restaurant (maximaal tachtig plaatsen) en de aanbouw De Kas met plaats voor vierhonderd personen. .

,,Ik weet niet precies wat er mis is gegaan. Ik had daar geen bemoeienis meer mee’’, zegt Hofmans in het Brabants Dagblad. Hij was geruime tijd werkzaam in Kasteel Meerwijk. Volgens hem kan het kindje van toen inmiddels lopen. ,,Het zal nu meer een ontmoetingsplaats zijn. Dat kan omdat er nu in de omgeving heel wat meer mensen wonen dan destijds Met mijn compagnon en team van zo'n acht medewerkers willen we meer een ontmoetingsplaats zijn. Het wordt laagdrempeliger. Goed, zonder de ambitie een ster in de wacht te slepen.’’

Volledig scherm Deze kas is een belangrijk onderdeel van het hotel-restaurant. © Marc Brink/BD

Jeu de boulesbanen

Hofmans en Witmer hebben inmiddels bij de gemeente een exploitatievergunning aangevraagd. Er is geen verbouwing nodig. Dat was vorig jaar wel het geval. Met Heineken als eigenaar was het de bedoeling dat Boules Bites Bar er een filiaal zou openen zoals dat eerder gebeurde in Tilburg. Het hotel- en restaurantgedeelte van het gebouw zou opnieuw worden ingericht. Tien indoor jeu de boulesbanen zouden de grote trekpleisters moeten zijn. Het kasgedeelte zou bestemd worden voor vergaderingen en de ontvangst van grote groepen. Maar daar kwam niks van terecht nadat de gemeente de aangevraagde omgevingsvergunning voor een verbouwing weigerde.

Voor het gebouw ligt een jeu de boulesbaan. Hofmans en Witmer willen zo snel mogelijk open.