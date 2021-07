Horecazaak komt coronacrisis door met high tea en kerstballen: ‘En financiële steun was onmisbaar’

Wethouder Jan Hoskam hakt de knoop door: ook hij komt niet terug in Bossche politiek

2 juli DEN BOSCH - Nog een keer de strijd aangaan of niet. De Bossche wethouder Jan Hoskam moest er even over nadenken en zijn kansen wegen. Maar de VVD’er gooit de handdoek in de ring. Hij trekt zich terug als kandidaat-lijsttrekker en daarmee dus ook als wethouderskandidaat.