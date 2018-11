Hoskam stoïcijns onder terechtwijzing Bernheze over Heesch-West

,,Omdat over een jaar of zes zeven het antwoord op tafel moet liggen. Hoe gaan we tegen die tijd om met bedrijven die slechts één of twee hectare nodig hebben en in Den Bosch, Oss of Bernheze niet meer terecht kunnen?’’, reageert de Bossche wethouder Jan Hosdkam (financiën) desgevraagd op de kritiek vanuit de gemeente Bernheze.

,,Ik verkoop geen kavels, maar bedrijven komen wél bij mij met de vraag waar ze zich kunnen vestigen. De komende jaren kunnen we nog wel uit de voeten, maar zoveel kavels zijn er niet meer uit te geven. De bedrijfsterreinen beginnen toch aardig vol te lopen’’, aldus Hoskam. De wethouder verklaarde aan het begin van deze maand dat het nog te ontwikkelen bedrijventerrein tussen Oss en Den Bosch niet langer bestemd is voor grote(re) bedrijven, die kavels van 5 tot 10 hectare nodig hebben. ,,Maar ook voor bedrijven die één of twee hectare nodig hebben. Bijvoorbeeld een groeiend bedrijf uit Vinkel of een meubelmaker uit Den Bosch.’’

Ondubbelzinnig

In de gemeenteraad van Bernheze namen wethouder Rien Wijdeven en burgemeester Marieke Moorman van Bernheze op ondubbelzinnige wijze afstand van de uitlatingen vanuit Den Bosch. ,,Ik heb die opmerkingen voor kennisgeving aangenomen‘’, schamperde Wijdeven donderdagavond. Om er aan toe te voegen dat er geen nieuwe koers voor Heesch-West is: ,,Binnen de gemeenschappelijke regeling gaan wij gewoon door met het masterplan en daarin staat dat er grootschalige logistiek komt.’’

Burgemeester Moorman merkte aansluitend op dat over Hoskams opmerking ‘ongetwijfeld nog gesproken zal worden’ in het algemeen bestuur van Heesch-West. In dat bestuur zit onder anderen de Bossche wethouder Roy Geerts, directe collega van Hoskam. ,,Prima’’, aldus Hoskam. ,,In het dagelijks bestuur is er al over gesproken.’’

DHL