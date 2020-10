Hospice Duinsche Hoeve bestaat tien jaar: ‘taboe is verdwenen’

Hospice in Rosmalen na vier jaar met officieel keurmerk

7 maart ROSMALEN - Het Hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen krijgt donderdagmiddag 25 juni een officieel High Care-keurmerk. In Nederland hebben zo'n twintig hospices zo'n keurmerk, dat aangeeft dat een hospice de zaken goed op orde heeft. Bij het hospice is getoetst of het voldoet aan het kwaliteitssysteem van High Care hospices.