Hostiehouder uit 1896 na jaren weer bruikbaar voor Nicolaaskerk Helvoirt

Wie in de lente omhoog kijkt ziet luchtbal­lon­nen... Máár jij mag helemaal niet mee

3 maart Na een lange winter is de kans groot dat we de komende weken weer gekleurde luchtballonnen zien boven Brabant. De beste tijd is aangebroken voor de ‘haast onbestuurbare zwevers’, die soms over weilanden stuiteren of midden op kruisingen landen. Maar wie mogen de komende tijd mee in de mand?