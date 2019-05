'Hosts' moeten taxivervoer in Den Bosch in goede banen leiden: ‘Meeste klachten komen uit de Visstraat’

DEN BOSCH - De benevelde man wordt in de Visstraat door de taxicollega's naar de voorste taxi in de rij gedirigeerd. Hij onderhandelt over de prijs. "Ik betaal geen vijftig euro voor een ritje van tien kilometer", mompelt hij tegen zichzelf en taxi-toezichthouders Hassan Yigit uit Oss en Björn Maas uit Eindhoven. Even later pakt hij toch een taxi. "Voor vijf euro minder dan bij die eerste", zegt Yigit die de situatie zaterdagnacht in de gaten houdt.