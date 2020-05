Hotel Central bedankt zorgmedewerkers en vrijwilligers van JBZ: ‘Onze beurt om voor hen te zorgen’

PvdA Den Bosch wil niet dat het Rijk corona-miljoenen terug eist door te bezuinigen

18:05 DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch wil de 35 tot 70 miljoen euro die de coronacrisis de gemeente volgens officiële berekeningen gaat kosten buiten de begrotingen van de komende jaren houden. ,,Als we dat niet doen bezuinigen we uiteindelijk de samenleving kapot’’, aldus fractievoorzitter Pieter Paul Slikker.