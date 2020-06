Hotel Jo van den Bosch dicht: ‘Ik heb een flink potje gehuild’

UPDATE Véél te weinig woningen: in dit huisje willen al 838 mensen wonen

9:06 DEN BOSCH - Bouwen, bouwen, bouwen is ook het credo in Den Bosch. Voor studenten en starters, voor inwoners die vooral ook buiten willen wonen. 10.500 nieuwe woningen in tien jaar is het in de gemeenteraad afgesproken doel. Er is vooral discussie over het aantal te bouwen sociale huurwoningen, omdat de nood hoog is. Een voorbeeld? Op een huurwoning op Minitopia reageerden maar liefst 838 woningzoekenden.