Hotelkamers en woningen voor daklozen met corona(verschijnselen) in Den Bosch

,,De looproute naar de ingang van het Cementrum gaat niet langs de woonunits. We doen dit om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid niet onnodig in gevaar komt. Dat geldt voor mensen in de opvang, maar ook voor de buurt en de huidige gebruikers van het Cementrum.’’



De daklozen wonen op het terrein in isolatie of in quarantaine. ,,Deze mensen hebben dus corona, of klachten of hebben direct contact gehad met besmette personen. Er geldt dus hetzelfde advies om thuis te blijven als voor iedere inwoner, alleen dat deze mensen geen huis hebben. Daar zorgen we nu voor.’’