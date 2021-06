Houdt zorgdorp Vught voldoende rekening met mensen met een beperking?

In zorgdorp Vught wonen relatief veel mensen met een beperking en ook de vergrijzing is bovengemiddeld hoog. Een reden voor de gemeente om de ‘Lokale Inclusie Agenda (LIA) verder aan te scherpen. De startnotitie stond donderdag op de agenda van de raadscommissie. ,,Wij zouden graag zien dat dat deze notitie snel wordt vertaald naar concrete plannen”, aldus Joris Vrensen van D66. ,,En wij willen meegeven deze te koppelen aan de mobiliteitsvisie zodat er ook bij de ombouw van de N65 en het spoor aandacht is voor inclusie. Daarmee voorkomen we te steile bruggen, onoverzichtelijke rotondes of zebrapaden op voor ander verkeer onzichtbare plekken.”

Ontbreken van trottoirs

Mensen met een beperking ervaren volgens de gemeente vaak drempels die meedoen in de samenleving in de weg staan. Fysieke drempels zoals de toegang tot het gemeentekantoor, raadhuis, de BOR of de Martinihal of juist het ontbreken van trottoirs maar ook drempels op de arbeidsmarkt, in het (openbaar) vervoer of bij meedoen aan evenementen en activiteiten in de gemeente.

Met de Lokale Inclusie Agenda wil Vught die drempels proberen weg te nemen. ,,We moeten erop toezien dat iedereen op een comfortabele wijze mee kan doen”, aldus Nino de lange van PvdA/GroenLinks. ,,Het is ook goed dat er extra aandacht komt voor mensen met een niet zichtbare beperking en dat de werkgroepen straks worden gevormd door mensen voor wie het het hardst nodig is. En ik wil nog aandacht vragen voor voldoende toegankelijke trottoirs in Helvoirt.”

Meer begrip

Volgens VVD-er Nathalie Pullens schort het in Vught aan bewustwording onder de bevolking. ,,Mensen moeten moeten meer rekening houden met mensen met een beperking.”

Volgens wethouder Toine van de Ven is Vught een heel eind op de goede weg. ,,Als we een straat vernieuwen of een nieuw gebouw ontwerpen, betrekken we altijd al de werkgroep toegankelijkheid. Door een testteam op pad te sturen, krijgen we inzicht in hoe we verbeteringen kunnen toepassen en we gaan de doelgroep vragen waar ze het meest tegenaan lopen.”