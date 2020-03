Housing First, eigen dak boven hoofd Bossche daklozen

Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon... René Froger zong het in 1989 en scoorde er zijn eerste grote hit mee. Een eigen huis moet dit jaar realiteit worden voor twintig dak- en thuislozen in Den Bosch. Niet langer zijn dan de opvanghuizen in de stad hun tijdelijke adres, maar een eigen voordeur van een huurwoning ergens in de gemeente.