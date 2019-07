Huis aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen vanuit auto beschoten, geen gewonden

Hoogste punt appartemen­ten­ge­bouw Willem de Zwijger Vught bereikt

16:42 VUGHT - De bouw van appartementencomplex Willem de Zwijger in het Stadhouderspark in Vught heeft het hoogste punt bereikt. Een toekomstige bewoner, die toevallig ook jarig was, verzorgde woensdag de symbolische handeling en mocht een gevelsteen metselen.