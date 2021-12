Huis in Den Bosch onder vuur genomen: drie verdachten ontkennen tijdens rechtszaak

Grotere Lidl leidt tot discussie in Vught; nieuwe school en woningen mogen snel komen

VUGHT - Een grotere Lidl van 2000 vierkante meter in de wijk De Baarzen in Vught is nog geen gelopen race. Na alle kritiek van omwonenden zijn ook verschillende politieke partijen behoorlijk kritisch. Over de plannen met de school en de woningbouw klinkt vooral lof.

3 december