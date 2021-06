Huis kopen in Den Bosch? Dan er ook zelf gaan wonen

Vrachtwa­gens met woonunits rijden zich vast in Helvoirt: wagens te breed om door de straten te rijden

16 juni HELVOIRT - Drie vrachtwagens met woonunits hebben woensdagochtend een tijd vastgestaan in de Lindelaan in Helvoirt. De woonunits moesten afgeleverd worden in Cromvoirt, maar de wagens waren te breed om door de kom van Helvoirt te rijden. Er wordt momenteel namelijk aan de doorgaande weg in het centrum van Helvoirt gewerkt.