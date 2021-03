Huis73 komt met Digitaal Atelier: ‘Gaan we wel de goede kant op?’

Jong en oud kunnen ondervinden hoe robotica, Virtual Reality, creatief coderen, ontwerpprogramma's en 3D-printen werken. Maar in het Digitaal Atelier kunnen deelnemers ook de digitale wereld ‘bevragen’, als het aan Huis73 ligt. ‘Technologie en digitalisering veranderen ons leven in grote mate. Dit heeft gevolgen. Gaan we wel de goede kant op? Zijn we niet teveel overgeleverd aan Tech bedrijven? Begrijpen we het allemaal nog?', laat de organisatie weten.