Huisartsen Vught zuid zitten met nijpend huisvestingsprobleem: ‘Gebouw remt onze ontwikkeling’

Al bij de entree van het voormalige klooster aan de Lidwinastraat wordt meteen duidelijk waarom de huisartsen van de praktijk Pax et Bonum in Vught zo graag willen verhuizen. ,,Het is een prachtig gebouw maar als hier iemand met een rolstoel of rollator naar binnen moet dan moet de assistente eerst de tweede deur van het slot halen want anders lukt dat niet”, schetst huisarts Kim Collard. ,,En we hebben geen lift. Dus een bezoekje aan de praktijkondersteuner die boven zit of andere disciplines in het gebouw is ook niet mogelijk. Dan moet diegene naar beneden komen en daar is geen ruimte voor.”