Huisartsen Zuiderhoed in ruimtenood, maar schoolgebouw aan hun neus voorbij

Nadat ze op verzoek van de gemeente een schetsplan voor een nieuwe praktijk hadden ingediend, bleek de locatie al vergeven aan een van de andere gegadigden. Tot grote teleurstelling van Marieke Vorstenbosch, een van de huisartsen van Zuiderhoed. ,,De signalen dat er een andere partij in beeld was, waren reden voor ons om met de wethouder in gesprek te gaan. Die bevestigde helaas onze vermoedens dat de grond al vergeven was.”

,,Het is een unieke eenmalige kans om in Zuid op eén locatie aan de Chopinstraat meerdere eerstelijnszorgverleners samen te brengen. Daarom willen we graag dat het college van B en W het besluit van wethouder Geers heroverweegt.” In Zuiderhoed werken vier vaste huisartsen, twee waarnemers en een huisarts-in-opleiding. Er zijn zeven assistentes en vier praktijkondersteuners. Ook is er een prikpost.

Bang voor continuïteit

De fracties van D66 en de SP in de Bossche gemeenteraad zien eveneens dat de ruimtenood van Zuiderhoed groot is en zijn bang voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de wijk Zuid. Daarover hebben ze vragen gesteld aan B en W. Huisarts Vorstenbosch is blij met de aandacht van de politiek. ,,Want er is in dit deel van de stad vrijwel geen alternatieve betaalbare locatie.”

Ook zij weet niet met welke andere partij de gemeente nu afspraken heeft gemaakt. D66 en SP willen dat in ieder geval snel weten van het college.

Volledig scherm De plek van de voormalige basisschool De Cirkel leek de huisartsen een geschikte plek voor een nieuwe praktijk. Maar het lijkt erop dat de gemeente die al heeft vergeven. © Paul Roovers/BD