Huisartsenpost kraakt en piept: alleen nog tijd voor échte spoedbellers

BCH wil na degradatie razendsnel terug naar eerste divisie: ‘Dit is even wennen’

Lang geleden, begin jaren negentig, veroverde BCH tot tweemaal toe de landstitel. De tijden zijn veranderd, want de Bossche badmintonclub degradeerde afgelopen seizoen naar de tweede divisie. Iets wat trouwens al een aantal jaren in de lucht hing. Het stapje terug is even wennen, zeker óók voor vaste waarde Maureen Tan.

22 september