Huisartsenposten Oost-Brabant hopen ICT-storing voor weekend te verhelpen, post wel telefonisch bereikbaar

,,Uiteindelijk viel de wachttijd mee", vertelt Harrie Geboers, bestuurder van de huisartsenposten. ,,Dat komt mede doordat het een rustige avond was. Normaal krijgen we zo'n 130 telefoontjes in een nacht, afgelopen nacht waren dat er rond de 100. Maar ook onze medewerkers verdienen een groot compliment voor hoe ze - soms met pen en papier - hebben gewerkt. Daardoor is de wachttijd uiteindelijk niet te lang opgelopen."

Voor nu is alles erop gericht om de ict-systemen voor de start van het weekend weer stabiel te krijgen. ,,We denken de oorzaak op het spoor te zijn, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we nog niet exact weten hoe het komt. We hopen daarover over een paar uur meer te laten weten", aldus Geboers.