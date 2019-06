Huishoudens betalen straks weer voor Vlagheide

De voormalige vuilstort De Vlagheide van het Stadgewest is al sinds 2003 gesloten. Al die jaren werd er ook geen bijdrage per inwoner meer gevraagd. Maar daar komt in 2021 weer verandering in. Dat staat te lezen in een informatiebulletin van de gemeente Den Bosch dat gaat over de geldzorgen van de voormalige vuilstort en de op handen zijnde overdracht van de Vlagheide van het Stadsgewest aan de provincie.