Huizen Bergen steekt met cupcakes ouderen en hun verzorgers hart onder de riem

Tijdens creatieve brainstormsessies over eten, ontstaan er volgens directeur Veronique van Bree ook andere initiatieven. ,,En deze omarmen we dan ook. Het idee is ontstaan om alle ouderen en hun verzorgers van verschillende verzorgingscentra te voorzien van een huisgemaakte zoete lekkernij. Onze keuken is net gerenoveerd en zo kunnen we de nieuwe keuken leren kennen, onze medewerkers zijn met een positief doel bezig en dat geeft het hele team een boost en het voornaamste is natuurlijk dat we vele ouderen en verzorgers een lichtpuntje geven.”



Van Bree bracht de cupcakes woensdag zelf langs bij de verzorgingstehuizen van Vughterstede, de Vlasborch en de Leyenhof. Marli van den Ende van Vughterstede was er blij mee. ,,In het begin van de corona kregen we behoorlijk wat attenties. Nu zien we dat iedereen moe is geworden door de coronatijd. Wat fijn dat we toch weer even in de watten worden gelegd met dit mooie gebaar.”