Huizen voor miljoenen geïsoleerd, maar nu zitten bewoners met koude voeten in de woonkamer

Nog geen half jaar nadat de huurhuizen aan de Karel de Vijfdestraat, Karel de Stoutestraat en de Maximiliaanstraat in een dikke schil van isolatie zijn verpakt, hebben verschillende huurders problemen om hun huiskamer warm te houden. De kou trekt via de vloer omhoog en er is geen thermostaat tegen opgewassen. ,,Als ik op zolder ben, kan ik in een hemd zo warm is het. En ook op de slaapkamerverdieping is het behaaglijk. Maar hier beneden is het niet warm te krijgen”, zegt een ouder echtpaar.