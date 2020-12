Hulpdiensten massaal opgeroepen voor incident in woning Rosmalen, drie mensen onwel

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Naast de brandweer waren er vier ambulances en diverse eenheden van de politie aanwezig. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is niet duidelijk of die uiteindelijk geland is.

Omdat er vermoedelijk sprake was koolmonoxide, heeft de brandweer metingen verricht. ,,We hebben niks kunnen vaststellen", zegt een woordvoerder. ,,Er is niks gemeten. De concentratie was of heel laag, of inmiddels alweer weg. Er is een monteur onderweg om te kijken wat er aan de hand is. Mogelijk heeft het te maken met de centrale verwarmingsinstallatie.”