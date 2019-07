Hulphond of huishond, wie beweegt meer?

DEN BOSCH - Een groep studenten van de HAS Hogeschool onderzocht de mate van beweging en rust bij assistentiehonden in vergelijking met huishonden. En wat dat zou kunnen betekenen voor hun welzijn.

Wat bleek, vertelt Jasper Buit, ,,er is nog weinig onderzoek gedaan naar het welzijn van assistentiehonden.’’ Dit zijn honden die geleerd hebben om mensen met een beperking te helpen met het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, te waarschuwen of hulpdiensten te alarmeren. Denk aan blindegeleidenhonden, maar ook ADL-honden (Activiteiten in het Dagelijks Leven), diabetes-signaalhonden en honden die mensen met PTSS en autisme ondersteunen.

Samen met drie andere vierdejaars studenten Toegepaste Biologie en Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool in Den Bosch en twee eerstejaars (Marjolein Haasnoot en Yvette van der Sterren), begeleid door de docent Manon de Kort en Charles Krijnen, onderzocht Buit het afgelopen halfjaar de relatie tussen tijdsbesteding en welzijn.

Van poedel tot labrador

Niet alleen van deze assistentiehonden maar ook van huishonden van hetzelfde soort: golden retrievers, labrador retrievers, koningspoedels en kruisingen hiervan. ,,Twee groepen van 36 honden.” Mila Bucx: ,,We hoopten op 40 honden per categorie.’’

Fitbark

,,We zijn in een week of tien, twaalf bij alle mensen thuis geweest, overal in het land.’’ Opgedoken via persoonlijke contacten, facebookoproepen en instanties die assistentiehonden opleiden. ,,Bij de huishonden bereik je vooral de betrokken eigenaren’’, weet De Kort. ,,Mensen die hun hond belangrijk vinden en ook benieuwd zijn: doe ik het goed met mijn hond?’’

Maxime Kremer: ,,We hebben de baasjes geïnterviewd en de honden een halsband met een activiteitenmeter omgedaan. De Fitbark, een Amerikaans apparaatje. Die heeft op werkdagen 48 uur lang de beweging en de rustmomenten van de hond geregistreerd.’’

Volledig scherm De groep studenten aan de HAS Hogeschool die onderzoek deed naar beweging en rust van assistentiehonden en huishonden. Links docent Manon de Kort met haar assistentiehond Mila. Derde van links docent Charles Krijnen. © Annemiek Steenbekkers/BD

En wat bleek - misschien niet zo heel verrassend - de assistentiehonden bewegen ’s ochtends en ’s middags meer dan de huishonden. Ongeveer een kwart meer. Op andere momenten was de mate van beweging vergelijkbaar.

,,Wel een beetje verwacht, zeker bij blindengeleidehonden, maar je moet het ook aantonen’’, zegt De Kort, die zelf hulp heeft van assistentiehond Mila (9). ,,Ook hebben we de body condition score berekend, vergelijkbaar met de bmi bij mensen. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de honden overwicht heeft.’’ Niet heel veel, maar wel net iets te zwaar.

Meer onderzoek nodig

Wat dit nu betekent voor het welzijn van de dieren, die vraagt hangt nog boven de markt. Iris Smit: ,,Daarvoor is er meer onderzoek nodig. Dit was een pilot-onderzoek.’’