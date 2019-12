Hulpsinterklazen in Bossche binnenstad: ‘Euro's vliegen mijn portemonnee uit’

DEN BOSCH - ,,Wat koop je als hulpsinterklaas voor je kleindochter van anderhalf jaar? Dit lijkt me een passend cadeau.” Petra Kapteijns pakt in de speelgoedwinkel een Miele mini-stofzuiger van de plank.

,,Ik heb thuis in Drunen een groter exemplaar. Precies zoals deze; ook rood. Evi zit graag op de stofzuiger: ‘rijdt’ stukjes met oma mee door de huiskamer. Hoeveel een gemiddelde Sinterklaas vorig jaar aan cadeaus uitgaf? 113 euro? Daar schrik ik niet van. Ik verwacht dat bedrag ook wel halen. Evi krijgt nog een loopfiets van ons. De euro’s vliegen mijn portemonnee uit.”

Volledig scherm De 2 in 1 (uitpak) Glamper van L.O.L. is populair bij de meiden. © Peter De Bruijn

Hulp-sinten

Er zoeken zaterdag flink wat hulp-sinten naar geschenken in de schappen van speelgoedwinkel Intertoys in Den Bosch. Uit een enquête onder duizend Nederlanders van 18 jaar of ouder door website ‘Lootjestrekken.nl’ bleek dat ‘we’ in 2018 per persoon gemiddeld zo’n 113 euro uitgaven aan sinterklaascadeautjes. Een stijging van tien procent ten opzichte van 2017.

Of ons uitgavenpatroon dit jaar weer is gestegen durft bedrijfsleider Renée Groot van de speelgoedwinkel in de Arena niet te zeggen. ,,Het is druk in de zaak”, geeft ze aan. ,,De sfeer, de sinterklaasliedjes. Voor ons is dit de leukste tijd van het jaar. De trends? Bij de jongens blijven op afstand bestuurbare auto’s en Lego dé toppers. Bij de meiden zijn ‘Poopsie Slime’ en de uitpak L.O.L. -surprises populair. Vooral de Glamper doet het goed.”

Schoen

Een rondgang door de winkel leert dat de 2 in 1 luxe camper met meer dan 55 verrassingen, zwembad, discotheek, L.O.L.-poppetje en veel meer bijna 113 euro kost. Een blik op het prijskaartje leert dat een ‘uitpak’ chalet van L.O.L. voor bijna 230 euro over de toonbank gaat.

,,Sinterklaas en Kerstman pakken dit jaar in Someren ook flink uit”, verklapt Linsey Eijsbouts. ,,Mijn dochter reist deze maand even naar Londen met mij. Mijn zoontje doet met z’n vader dagjes pretpark en dierentuin.”

Ze vervolgt: ,, Die puzzel in je schoen is er minder bij. De cadeaus worden steeds groter en mooier hè. Wij zijn aan geschenken zo’n honderd euro per kind kwijt. Alles wordt duurder hè. Het is niet altijd even eerlijk tegenover elk kind. Er zijn ouders die het niet meer kunnen betalen. Hulp-sinten bieden tegen elkaar op. De één krijgt een spelletje van een tientje. De ander een complete (spel)computer of IPad. Dat vertellen de kinderen elkaar op het schoolplein. Een mobiele telefoon. Die vind ik te duur voor Sinterklaas. Misschien voor een verjaardag? Onze kinderen kunnen ook best zelf wat sparen en iets meebetalen.”

Traditie

Bob Christoph uit Den Bosch staat met de hond buiten te wachten. ,,Ongeveer honderd euro de man”, schat hij. ,,Niet extreem dure cadeaus. We maken er een surprise met een gedichtje bij. Dat is traditie. Wat een ander met zijn centen doet moet die uiteraard zelf weten.”