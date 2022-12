Hulpverleners grijpen razendsnel in bij schrijnende situaties in Den Bosch: geld binnen enkele dagen op rekening

Traumaheli­kop­ter na landing in Bossche binnenstad weer snel weg, met hulp van brandweer

DEN BOSCH - Bij de Bossche Wilheminabrug, vlakbij het station, is rond 12.45 uur een traumahelikopter geland. De brug en Stationsweg zijn afgesloten. Dat heeft te maken met een man die onwel is geworden in een pand aan de nabij gelegen Havensingel.

7 december