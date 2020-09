Humorweekend in Den Bosch: zijn Brabanders grappiger? Zelf vinden ze van wel

Er viel heel wat te lachen dit weekend in Den Bosch. Maar wat wil je ook, met twee evenementen waarin de humor centraal staat: The Funniest Festival Ever in de Brabanthallen in Den Bosch en Het Brabantse Humor Festival in Perron 3 in Rosmalen. Daar werd duidelijk dat Brabanders en humor prima samen gaan. Maar of ze grappiger zijn dan mensen uit andere delen van het land? En of Brabant dé nationale kweekvijver van cabaretiers is?