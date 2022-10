Huren in hartje Den Bosch onbetaalbaar? Niet voor de creatieve kliek van Huize Agnes: ‘We wonen op een A-locatie’

Wandelen langs paddenstoe­len? Dat moet je nú doen, hier....

BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH - Is 2022 een goed paddenstoelenjaar? Zeker wel, zegt paddenstoelenkenner Cor Kievit uit Boxtel. En het is nu de tijd om de laarzen aan te trekken en het bos in te gaan. Kievit geeft graag tips voor een succesvolle paddenstoelenwandeling en vooral ook waar en wat je kan aantreffen.

12 oktober