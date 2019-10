Hutspot opent grote winkel in Orthenstraat en zoekt daarom nog naar lokale merken en kunstenaars

Hutspot startte in 2012 als pop-upwinkeltje in Amsterdam. Inmiddels telt de keten zeven winkels in Nederland, waarbij het er recent eentje opende in Breda. Hutspot verkoopt veel verschillende merken kleding, maar ook keuken-, reis en kantoorartikelen. De winkel heeft ook een eigen merk, maar verkoopt nadrukkelijk ook spullen van lokale kunstenaars, designers en merken, zo geeft een woordvoerder aan. ,,We willen een platform zijn om beginnend talent een springplank te bieden in de eerste fases van hun carrière.” Daarom kunnen Bosschenaren zich ook melden bij Hutspot.